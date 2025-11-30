قاليباف: منذ اليوم السادس للعدوان الصهيوني قمنا بضرب أي مكان نشاء

جاء ذلك خلال لقاء قاليباف، عشية حلول يوم مجلس الشورى الاسلامي، مع مجموعة من مديري وسائل الإعلام من مختلف الأطياف والتيارات السياسية في البلاد.

وفي هذا اللقاء، الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، عبّر حوالي 30 مديرًا إعلاميًا في البلاد عن آرائهم وانتقاداتهم وشكاواهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم حول مختلف قضايا البلاد، بما في ذلك قضايا الإعلام.

وفي الجزء الأخير من اللقاء، أكد قاليباف، في إشارة إلى بعض النقاط التي طرحها مديرو وسائل الإعلام بشأن حرب الـ 12 يومًا المفروضة، أنه يجب علينا أن نتقبل اختلاف الظروف قبل وبعد حرب الـ 12 يومًا المفروضة، وقال: لقد نفذ العدو الصهيوني عملياته بدعم كامل من الحكومة الأمريكية ، لكن الشعب الإيراني صمد في وجه هذه المؤامرة.

وفي إشارة إلى تحركات العدو الصهيوني في المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان والعراق وقطر، أكد قائلًا: هذه هي الحقائق أمامنا، وعلينا أن نواجه هذا العدو بقوة واستعداد واقتدار.

وأضاف: أن سماحة قائد الثورة، كان في الميدان وفي غرفة قيادة الحرب، وقبل الساعة الثامنة صباحًا من يوك بدء هجوم العدو، جرى الاجتماع حضوريا مع جميع القادة الذين تم تعيينهم.

وفي إشارة إلى شجاعة مقاتلي القوة الصاروخية خلال هذه الحرب واستشهادهم، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لم يتصور العدو أننا سنعود بقوة، ولكن بتضحيات وجهود مقاتلينا، في اليومين الخامس والسادس من الحرب، اكتسبنا تفوقًا ناريًا على العدو، وأصبح تصويب صواريخنا ونيراننا أفضل وأكثر دقة يومًا بعد يوم، مما يعني أنهم كانوا في مجالنا، وكنا في مجالهم وأرضهم، وأصبنا حيثما أردنا.

وأكد قاليباف أننا كنا في مواجهة مع جميع دول الناتو، وهذه حقيقة مشهودة، وقال: عندما أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2016، حصل على 4 مليارات دولار من دول المنطقة العربية لإنشاء نظام دفاع مشترك بين الدول، وهو شبكة دفاعية أخرى غير نظام القبة الحديدية ودفاع الناتو وأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الأخرى في المنطقة.

وتابع رئيس السلطة التشريعية: في مثل هذه الظروف، تخطينا طبقات الدفاع الخاصة بحلف الناتو والآخرين في عملياتنا الصاروخية؛ في اليومين الأول والثاني، كان حجم طائراتنا بدون طيار مساويًا للطائرات التي كانت لديهم في السماء، ولم يكن لدى طائراتهم الوقت حتى للهبوط في مطاراتهم، وفي بعض الأحيان كانوا يهبطون في مطار دولة أخرى ثم يذهبون إلى مطاراتهم.

وقال: في اليومين الخامس والسادس، بدأوا يراجعون أنفسهم لأن أرضهم وسماءهم كانت بأيدينا، وكنا قادرين على ضربهم أينما نشاء؛ وهنا، قام فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بمتابعة الأمر مباشرةً في اليوم السادس، وقال نحن مستعدون للقاء وزير الخارجية الإيراني في أي مكان، ولكن اقبلوا بوقف إطلاق النار.

وأوضح قاليباف أنهم لم يحققوا أيًا من أهدافهم، قائلاً: "في إحدى مراسم إحياء ذكرى الشهيد حسن طهراني مقدم، قلتُ إننا نفخر بالتأكيد بقوتنا الصاروخية، لكن رؤيتي وإيماني هو أن ما يجعل جمهورية إيران الإسلامية قوية ومقتدرة وصامدة هو قلب الشعب الإيراني، وليس صواريخنا فقط. إلى جانب قوة صواريخنا، فإن وحدة الشعب والتماسك الاجتماعي جعلانا ندرك ونتذوق فرحة النصر على العدو".

وأكد: "أستطيع أن أقول بثقة إن قوتنا كما ونوعا رغم كل المشاكل والصعوبات أكبر مما كانت عليه في الماضي لأن الخبرات التي اكتسبناها في الأبعاد العملياتية والتقنية والتكتيكية خلال عام مضى وخاصة حرب الـ12 يوما لا يمكن مقارنتها إطلاقا بما كانت عليه في السابق".

وشدد رئيس المجلس التشريعي على ضرورة مراعاة التماسك الاجتماعي، وأن يكون الإعلام فاعلاً في هذا الصدد، وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هذا العنصر مجرد كلام، بل يجب أن يكون إيماننا؛ ففي هذا المجال، نحتاج إلى المحبة والتسامح، وكذلك النقد البنّاء، حتى يشعر الناس بقلوبهم وثقتهم، وهي أهم عوامل رأس المال الاجتماعي، بأننا جميعاً نسعى لحل مشاكلهم".

وأضاف: "طوال عمر الكيان الصهيوني، لم تتمكن أي قوة من جعل تل أبيب في مرمى نيرانها، وهو ما يتضح في حروبه السابقة مع الدول العربية".

وقال قاليباف: "إلى جانب الكيان الصهيوني، عندما اعتدى الأمريكيون على الأراضي الإيرانية، استهدفنا أيضاً مقر القيادة المركزية الأمريكية، وإذا أسقطوا هم 14 قنبلة، فقد أطلقنا نحن 14 صاروخاً على مقر القيادة المركزية الأمريكية، أصابت 7 صواريخ منها هذه القاعدة المهمة".

وتابع رئيس البرلمان: "مع الاخذ بنظر الاعتبار القبة الحديدية، وعقيدتهم العسكرية، والصواريخ التي كانوا يمتلكونها، يجب القول إنه وفقاً للمعلومات والتقارير الواردة، فإن حجم تدمير صواريخنا كان كبيرا جدا".