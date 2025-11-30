مباحثات إيرانية-سعودية لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي

وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، إضافةً إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار عراقجي إلى استمرار الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا، واصفاً ذلك بأنه يشكل أكبر تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الإقليمية والإسلامية للحد من مخاطر التصعيد وخلق الاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية السعودي على موقف بلاده الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا على أهمية الحوار البناء بين الجانبين لمعالجة القضايا المشتركة.

وفي ختام الزيارة، التقى الساطي أيضاً بمحمد رضا رؤوف الشيباني، الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في شؤون سوريا، لمتابعة التنسيق حول المستجدات في هذا الملف.

endNewsMessage1