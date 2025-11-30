الرئيس بزشكيان يدعو لتعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين الدول الإسلامية

واشار بزشكيان خلال استقباله في طهران الاحد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى الخلفية التاريخية والثقافية والأخوية لعلاقات البلدين، معتبرا ان إن هذه العلاقات متجذرة وأصيلة وتمتلك إمكانيات واسعة للتطوير.

وأضاف : "إذا تحركت الدول الإسلامية في إطار إرادة موحدة وقائمة على الوحدة والتكامل وتبادل الخبرات، فلن تكون أي قوة قادرة على إثارة المشاكل للشعوب المسلمة."

كما اكد الرئيس بزشكيان على ضرورة تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين الدول الإسلامية، معتبراً أن جزءاً من الأزمات الحالية في المنطقة هو نتيجة مؤامرات وإثارة للخلافات من قبل بعض الفاعلين المتدخلين، موضحاً: "إن هدف هذه التيارات هو فرض نواياها وسياساتها الخاطئة على المنطقة وخلق عوائق في طريق تنمية وتقدم الدول الإسلامية."

وأشار إلى تجربة أوروبا مذكراً: "إن الدول الأوروبية، رغم تاريخها الطويل من الحروب والنزاعات، تمكنت اليوم من تقليل أهمية الحدود وإنشاء هياكل مالية وسياسية مشتركة ودمج شرايينها التجارية والمواصلاتية."

وأكد: "إن العالم الإسلامي، الذي يتمتع بقواسم ثقافية وحضارية أعمق بكثير، سيكون قادراً بالتأكيد على وضع الخلافات جانباً وسلك طريق التعاون المتناسق والتنمية الجماعية من خلال ربط تيارات التجارة والمعرفة والثقافة."

وأضاف رئيس الجمهورية مؤكداً على حساسية الظروف الراهنة للعالم الإسلامي: "في وقت يسعى فيه الأعداء المشتركون للشعوب المسلمة إلى زيادة الضغوط، فان المتوقع أن تيسر الدول الإسلامية الظروف لبعضها البعض وتتجنب تعقيد القضايا. نحن إخوة ويجب أن نطور علاقاتنا ونحن نعتقد أن الحدود التي يعبرها التجارة والعلم والثقافة لن يعبرها الإرهاب والسلاح أبداً."

*وزير الخارجية التركي: حان الوقت لأن ترفع الدول الإسلامية من تعاونها عبر عمل مشترك

من جهته، نقل وزير الخارجية التركي خلال هذا اللقاء التحيات الحارة من الرئيس التركي الى نظيره الايراني، كما نقل رسالته الخاصة حول ضرورة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والإقليمي بين البلدين.

وأشاد هاكان فيدان بحسن النية والنظرة الصادقة والملتزمة لرئيس الجمهورية الإيراني تجاه العالم الإسلامي، مؤكداً: "نحن متوافقون ومتطابقون تماماً مع هذه الرؤى ونعتقد أن الخلافات الداخلية أدت إلى إضاعة وقت ثمين في العالم الإسلامي، وقد وصلت روح العصر اليوم إلى نقطة أصبح فيها التعاون المشترك والجماعي ضرورة حتمية."

وشدد وزير الخارجية التركي على أن الوقت قد حان لأن ترفع الدول الإسلامية من تعاونها عبر عمل مشترك ومتساوٍ ومنسق، قائلاً: "يمكن للدول الإسلامية، بما فيها إيران وتركيا، بالتعاون مع الدول المسلمة الأخرى، أن تزيل حجر الخلافات الكبير من طريق الأمة الإسلامية."

وأشار فيدان إلى تطورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية موضحاً: "نعترف بأن إيران بعد انتصار الثورة، تتحرك بسرعة وحيوية لافتة مثل السهم المنطلق من القوس."

endNewsMessage1