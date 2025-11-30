الرئيس الإيراني يوجّه رسالة إلى الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

وقال بزشكيان في رسالته: إن يوم التاسع والعشرين من نوفمبر، بصفته اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يجسّد تضامن المجتمع الدولي مع شجاعة وصمود شعبٍ كافح لعقودٍ طويلة من أجل الحرية والعدالة. وأضاف: "إنني، باسم شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أؤكّد دعمنا الراسخ لمبادئ الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية."

وشدّد الرئيس الإيراني على أنّ هذا اليوم يذكّر العالم بثمانية عقود من الاحتلال والغصب، والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني، وما يتعرّض له من ظلم وقمع منهجي، ولا سيما الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق سكان غزة أمام أنظار المجتمع الدولي والحكومات المدّعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار بزشكيان إلى أنّ هذا اليوم يحمل رسالة واضحة حول ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، داعيًا الحكومات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها. كما اعتبر أن هذا اليوم يكشف عجز المنظمات الدولية عن مواجهة ممارسات الكيان الإسرائيلي، الذي يشكل – بحسب تعبيره – أكبر تهديد للسلام والأمن الدوليين.

ودعا الرئيس الإيراني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادّة وفعّالة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكّدًا تمسّك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعمها الدائم للقضية الفلسطينية وتقديرها للمقاومة المشروعة التي يبديها الشباب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأوضح بزشكيان أن الحلّ الجوهري للقضية الفلسطينية يستند إلى إنهاء الاحتلال، وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين، وممارسة حقّ تقرير المصير، مذكّرًا بأن خطة إيران المبنية على عودة اللاجئين وإجراء استفتاء يشمل السكان الأصليين لفلسطين من المسلمين والمسيحيين واليهود – وفق المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي – قد سُجّلت رسميًا لدى الأمم المتحدة، وتشكل بديلاً مناسبًا للخطط السابقة التي لم تحقق أي نتائج ملموسة.

واختتم رئيس الجمهورية رسالته بتأكيد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، مُحييًا مقاومته الشجاعة ودفاعه البطولي في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، وداعيًا بالنصر وتحرير فلسطين.

