فیدان یزور طهران غداً لبحث ملف سوریا وغزة

ومن المتوقع أن يلتقي فيدان بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين في إيران.

ووفقًا لمصادر في وزارة الخارجية التركية، من المتوقع أن يناقش فيدان فرص تعزيز العلاقات الثنائية خلال زيارته لإيران غدًا. وفي هذا الصدد، سيتم التحضير للاجتماع التاسع لمجلس التعاون رفيع المستوى، الذي سيُعقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وخلال الزيارة، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، وقضايا النقل، وجهود تسريع تطوير البنية التحتية وبناء مراكز تجارية حدودية، وهدف الوصول إلى حجم تجارة ثنائية يبلغ 30 مليار دولار.

وستكون القضية السورية أيضًا على جدول أعمال الزيارة.

وسيجري فيدان مشاورات بشأن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن غزة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، وإعادة إعمار غزة.

وخلال زيارته لإيران، سيناقش وزير الخارجية التركي أيضًا الجهود الدبلوماسية لتسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والسلام في جنوب القوقاز، وخفض التوترات بين باكستان وأفغانستان.