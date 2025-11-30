متحدث الخارجیة الإيرانية: فلسطين المثل العالمي الأعلى للعدالة والتضامن الإنساني

وكتب "اسماعيل بقائي"في منشور له عبر منصة اكس، اليوم الاحد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:إن فلسطين هي المثل الأعلى العالمي للعدالة والتضامن الإنساني والجرح الأعمق في ضمير الإنسانية.

وأضاف: "بينما يواصل الکیان العنصري المحتل ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في ظل الإفلات التام من العقاب الذي تمنحه له الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإننا نستذكر المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ليس فقط بالقول ولكن أيضًا من خلال العمل الفعال لإنهاء الاحتلال وتحقيق حقه الأساسي في تقرير المصير".

