ضم مدمرة وقاعدة عائمة إلى سلاح البحرية الإيراني

وقد تهدف هذه الخطوة إلى "تعزيز القدرة القتالية البحرية، وتوسيع نطاق الوصول الإستراتيجي، وتعزيز الوصول إلى المياه الدولية".

وتم إطلاق المدمرة الشبح إيرانية الصنع "سهند" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2018، وهي مجهزة بمهبط للطائرات الهليكوبتر وقاذفات طوربيدات ومدافع مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح-سطح وسطح-جو، وأنظمة حرب إلكترونية، وغرقت العام الماضي في مياه الخليج الضحلة بعد تحريكها لفترة وجيزة.

فقد سُميت بذلك نسبة للفرقاطة "ألفاند من طراز سهند" التي غرقت في مواجهة مع البحرية الأميركية في الخليج عام 1988.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه بأمر من القائد العام للجيش الإيراني تم إلحاق قاعدة "كردستان" إلى القوات البحرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمت بهدف تعزيز القدرات القتالية والبحرية للجيش الإيراني وتطوير المشاريع التسليحية بما يتناسب مع التهديدات، وزيادة العمق الإستراتيجي الإيراني، فضلا عن توسيع نطاق وصول إيران إلى المياه الدولية.

وقال التلفزيون الرسمي إن قاعدة كردستان العائمة يمكنها تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة، وتتحمل أثقل الطائرات الهليكوبتر، وتدعم 3 مدمرات في مهمة حول العالم لمدة 3 سنوات دون الحاجة إلى الرسو للتزود بالوقود.

endNewsMessage1