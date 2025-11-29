إسلامي: تقنية البلازما الباردة تفتح آفاقاً جديدة لعلاج جروح مرضى السكري في إيران

وخلال حفل افتتاح مركزي "العلاج بالبلازما" للجروح المزمنة في مستشفيَي الخليج الفارسي والشهيد محمدي في بندرعباس،اليوم السبت،اشار مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد اسلامي،الى ارتفاع معدل الإصابة بالسكري في محافظة هرمزكان جنوب شرق إيران، موضحا أن حوالي 85% من مرضى السكري الذين يعانون من جروح مزمنة في مستشفى الشهيد محمدي ينتهي بهم المطاف الى بتر الأطراف.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "نأمل أن تساعد هذه التقنية الجديدة في تسهيل علاج هؤلاء المرضى، والوقاية من البتر".

وأكّد إسلامي أن "السيطرة على مرض السكري تبقى ضرورية لضمان فعالية العلاج، لكن تقنية البلازما الباردة (Cold Atmospheric Plasma ) توفّر إمكانية شفاء الجروح، وتسهم في تخفيف معاناة المرضى، وألمهم، والتكاليف الباهظة التي يتكبدونها".

وبيّن رئيس منظمة الطاقة الذرية أن "افتتاح هذين المركزين المتخصصين لعلاج الجروح، خصوصا الجروح الخبيثة، في محافظة هرمزكان، يوفّر لأول مرة على مستوى البلاد خدمات علاجية متقدمة للمواطنين".

وأوضح إسلامي أن "تقنية البلازما الباردة لها تطبيقات واسعة في مجالات الصحة، والبيئة، والزراعة، والصناعات الغذائية"، مضيفا: "اليوم، تمّ لأول مرة تشغيلها بشكل عملي وعلني لعلاج الجروح الخبيثة والمزمنة، خاصة لدى مرضى السكري".

وبعد افتتاح هذين المركزين في محافظة هرمزكان، ارتفع عدد العيادات المتخصصة في علاج الجروح باستخدام تقنية البلازما في إيران إلى 11 مركزا.

endNewsMessage1