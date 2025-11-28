عراقجي: يمكن أن تصبح إيكو واحدة من أكثر المناطق الناشئة ديناميكية في الجنوب العالمي

وأشار عراقجي إلى أن القمم الأخيرة أظهرت أن الإرادة السياسية لتعزيز منظمة التعاون الاقتصادي موجودة على أعلى مستوى بين الدول الأعضاء. مضيفا: إذا تم استغلال القدرات والإمكانات الجماعية للأعضاء، فإن منطقة منظمة التعاون الاقتصادي يمكن أن تصبح واحدة من أكثر المناطق الناشئة ديناميكية في الجنوب العالمي.

في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي، قدم عراقجي رؤية للدول الأعضاء في المنظمة لتوسيع نطاق التعاون.

وفيما يلي تفاصيل كلمة وزير الخارجية:

بسم الله الرحمن الرحیم

عزيزي الرئيس يرماك كوشيرباييف، اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم على رئاستكم لهذا الاجتماع الهام لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي. كما أتقدم بالتحيات لجميع الوزراء والمسؤولين الحاضرين.

وبصفتي رئيسًا للاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي في مشهد، آمل أن يواصل اجتماعنا التاسع والعشرون اليوم، رغم انعقاده افتراضيًا، الحفاظ على الدور البارز لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف: لقد كانت الفجوة بين اجتماعنا في مشهد في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024 والاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري في عام 2026 هي أطول فترة انقطاع بين اجتماعاتنا، حيث تم أيضًا إلغاء اجتماعنا السنوي في نيويورك في الخريف الماضي. نحن بحاجة إلى عقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات والتبادلات والحوارات والاجتماعات الداخلية لضمان سير عمل منظمتنا على النحو الأمثل. ويكتسب هذا أهمية خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي يبديه رؤساء الدول في قمم منظمة التعاون الاقتصادي بالمنظمة ونجاحها. وفي الواقع، يُعدّ مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي وأمانتها العامة الضامنين الرئيسيين لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن قادتنا.

وتابع: كما أكدتُ في اجتماع مشهد، يُمكن لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي، إذا ما استُغلت القدرات والإمكانات الجماعية لأعضائها، أن تُصبح من أكثر المناطق الناشئة ديناميكيةً في الجنوب العالمي. وقد أظهرت الاجتماعات الأخيرة وجود إرادة سياسية لتعزيز منظمة التعاون الاقتصادي على أعلى مستوى بين الدول الأعضاء.

ويجب على مجلس الوزراء، بصفته أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التعاون الاقتصادي، أن يُعزز هذه الإرادة القيّمة باستمرار وأن يُعيد إنتاج هذا الزخم.

وقال وزير الخارجية: منذ انعقاد الاجتماع الثامن والعشرين في مشهد، شهدت منطقتنا تطورات مهمة. والأهم من ذلك، في يونيو/حزيران 2025، شنّ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هجمات إرهابية وعدوانية وغير قانونية ضد إيران، وهي هجمات تُعدّ انتهاكًا صارخًا لجميع مبادئ وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار عراقجي إلى خلال اثني عشر يومًا من العدوان الغاشم، استهدفوا المدنيين والمنشآت النووية السلمية والبنية التحتية العامة، متسببين في أضرار بشرية ومادية جسيمة. كما أثر هذا الوضع على الأنشطة اليومية لأمانة منظمة التعاون الاقتصادي.

واستطرد بالقول: لقد مارست قواتنا المسلحة حقها في الدفاع المشروع، ودافعت عن الشعب الإيراني الكريم والسيادة الوطنية ووحدة أراضي بلدنا، وفي الوقت نفسه منعت انتشار الحرب في المنطقة.

وأود أن أشيد بالمواقف المسؤولة والداعمة التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي خلال هذه الأزمة.

وقال وزير الخارجية: منذ اجتماع مشهد، استضافت إيران اجتماعين وزاريين هامين لمنظمة التعاون الاقتصادي: اجتماع وزراء الداخلية واجتماع وزراء النقل. وقد أتاحت هذه الاجتماعات للوزارات المتخصصة فرصةً لمناقشة التدابير العملية والاتفاق عليها في مجالات مثل النقل والترانزيت، والخدمات اللوجستية، وحركة المرور الحدودية، وإدارة الأزمات، وإنفاذ القانون، ومكافحة المخدرات. كما عُقدت اجتماعات وزارية وقطاعية أخرى في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، كان لها أثر مباشر على التعاون الإقليمي.

وأضاف: شهد إسطنبول يوم الأربعاء تطورًا واعدًا، حيث وافق وزراء تجارة منظمة التعاون الاقتصادي على خارطة طريق مدتها عامان لإعادة التفاوض على اتفاقية إيكواس، وهي خطوة تهدف إلى إنهاء الجمود الطويل في تحرير التجارة في منطقة إيكو. كما يمكن أن تعزز هذه الخطوة التعاون في مجالات التجارة ذات الصلة. من الواضح أن تجار إيكواس وأصحاب المصلحة الآخرين بحاجة ماسة إلى منطقة تجارة حرة تابعة لمنظمة إيكو في المستقبل القريب.

ولفت إلى بعد اجتماع مشهد، بدأ زملاؤنا في وزارتي الخارجية وأمانة منظمة التعاون الاقتصادي العمل على وثيقة رؤية جديدة للسنوات العشر المقبلة. نعتقد أن منظمة التعاون الاقتصادي تتطلب تحولات جذرية وإعادة هيكلة هيكلية. لصياغة رؤية جديدة، لا يمكننا الاستمرار في نفس الأطر والمسارات السابقة وتجاهل التطورات والتحديات العالمية والإقليمية الكبرى.

وصرح: يجب أن تصبح بلداننا أكثر مرونةً وتكاملاً وقوةً في مواجهة المخاطر والصدمات المستقبلية. وتظل منظمة التعاون الاقتصادي المنصة الأمثل المتاحة للتنمية والتقدم الجماعيين لدولها الأعضاء.

وقال: إنه ينبغي على لجنة رؤية منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وضع وثيقة أكثر ملاءمةً وفعاليةً وقابليةً للتنفيذ للسنوات العشر القادمة. وينبغي لأي رؤية وخطة أن تجعل منطقتنا أكثر ترابطًا ماديًا وتكنولوجيًا.

وتابع: نهنئ تركمانستان على استضافتها الناجحة "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول غير الساحلية" في أغسطس/آب 2025. وبصفتها دولة عبور، فإن إيران مستعدة للتعاون مع أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والدول الأعضاء لتنفيذ "خطة عمل أفازا" في منطقتنا لصالح جميع الدول الأعضاء السبع غير الساحلية في منظمة التعاون الاقتصادي.

وقال عراقجي: إن دعم إيران الكامل لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) غير مشروط ولا يمكن إنكاره. ويُعدّ حضور الرئيس بزشكيان قمة المنظمة في خان كاندي، في وقت كانت فيه "إسرائيل" والولايات المتحدة تهاجمان بلدنا، خير دليل على هذه السياسة.

وأضاف: لحسن الحظ، شهدنا على مدى السنوات العشر الماضية تقريبًا تناميًا في الشعور بالمسؤولية والمشاركة بين أعضاء المنظمة؛ وهي روح يجب استنساخها وتعزيزها.

كما نعرب عن امتناننا لجمهورية باكستان الإسلامية لقبولها شغل منصب الرئاسة الشاغر وتوليها رئاسة المنظمة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026.

وفي الختام، أود أن أعرب عن امتناني الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "أسد مجيد خان" على قيادته الثاقبة لأمانة المنظمة، وأود أيضا أن أرحب بحضور الوزير متقي من أفغانستان في اجتماعنا اليوم.

endNewsMessage1