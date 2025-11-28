عراقجي يتباحث هاتفيا مع مسؤولة السياسة الخارجة للاتحاد الاوروبي

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الجمعة، اشار عراقجي، الى استمرار خرق القانون والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا، وخاصة في فلسطين المحتلة ولبنان، مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم هذا الكيان.

كما ناقش الاتصال الهاتفي القضية النووية الإيرانية، وأعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وجهة نظر البلاد في هذا الشأن.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات بين إيران والأطراف الأوروبية من أجل تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي والدولي.

