طهران تدين إجراء الحكومة الأسترالية غير المبرر ضد الحرس الثوري

وأدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الإجراء غير قانوني وغير مبرر، ويُعد انتهاكًا للقواعد والأعراف القانونية الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول. وتُعرب عن استيائها من تأييد بعض السياسيين الأستراليين للسياسة الشريرة للكيان الإسرائيلي المُجرم في نشر الأكاذيب ضد إيران، مُؤكدةً على المسؤولية الدولية للحكومة الأسترالية عن هذا العمل غير القانوني.

وجاء في البيان، يأتي هذا الإجراء غير المسؤول امتداداً للخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة الأسترالية بناءً على اتهامات واهية ومختلقة من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للكيان الصهيوني، إذ جعلت العلاقات الدبلوماسية العريقة بين إيران وأستراليا رهينة لمساومات تهدف إلى إرضاء كيان الاحتلال الصهيوني. ويأتي ذلك في وقتٍ أكدت فيه الجهات الأسترالية المختصة، ومن بينها شرطة نيو ساوث ويلز، في 25 أكتوبر 2025، أنّ الاتهامات المتعلقة بتورّط إيران في استهداف أهداف يهودية ملفّقة بالكامل، مشددةً على عدم وجود أي دليل أو مستند يُثبت تدخل إيران في أيٍّ من الأعمال المزعوم أنها معادية لليهود داخل أستراليا.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن هذا الإجراء السياسي للحكومة الأسترالية بدعة خطيرة وإجرامية دبرها الكيان الصهيوني لصرف الرأي العام عن الإبادة الجماعية في غزة، وبالتالي يُشكل تواطؤًا بين مرتكبي هذا الإجراء والمجرمين الذين تُحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية.

وتذكر وزارة الخارجية بالمكانة الرفيعة والمؤثرة والمشرفة للحرس الثوري كجزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي لعبت دوراً لا مثيل له في الدفاع عن سيادة إيران وأمنها القومي ضد العدوان الأجنبي ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك داعش، وتؤكد على عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مكانة وسمعة قواتها المسلحة ضد أي وصم عدائي.

