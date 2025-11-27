لاريجاني: استخدام الطاقة النووية في ايران يُتابع بجدية
اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي علي لاريجاني أن تفكير امريكا والكيان الصهيوني بالقضاء على القدرات النووية الايرانية هو تفكير غير ناضح واخرق لان الصناعة النووية هي معرفة محلية نتابعها بجدية.
جاء ذلك في مقابلة اجراها لاريجاني مع قناة " HUM نيوز" الباكستانية خلال زيارته لاسلام اباد.
وقال لاريجاني في جانب اخر من المقابلة ان العلاقات بين ايران وباكستان متجذرة واصيلة من حيث المصالح المشتركة وكذلك المعتقدات الدينية وفي مجال اللغة.