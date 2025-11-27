لاريجاني: استخدام الطاقة النووية في ايران يُتابع بجدية

جاء ذلك في مقابلة اجراها لاريجاني مع قناة " HUM نيوز" الباكستانية خلال زيارته لاسلام اباد.

وقال لاريجاني في جانب اخر من المقابلة ان العلاقات بين ايران وباكستان متجذرة واصيلة من حيث المصالح المشتركة وكذلك المعتقدات الدينية وفي مجال اللغة.