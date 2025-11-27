القاهرة: نتحدّث مع إیران بشأن لبنان

قالت مصادر مصرية مطّلعة لـ«الأخبار» إن زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبيروت «تكتسب زخماً مختلفاً، مع وجود ملامح لإطار عام يجري البناء عليه خلال الفترة المقبلة». وأشارت إلى أن الاتصالات «لن تقتصر على المسؤولين اللبنانيين فقط، بل ستشمل المسؤولين الإيرانيين، بهدف تخفيف اللهجة التصعيدية التي تُعتبر تدخّلاً إيرانياً في الشأن اللبناني، والتي تستغلّها تل أبيب كذريعة لتنفيذ هجمات على لبنان».

وأكّدت المصادر أن «ما يسعى إليه عبد العاطي عبر لقاءاته المختلفة هو التوصّل إلى اتفاق على غرار اتفاق غزة، يفترض أن يوقف نظرياً الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية ويمنع تجدّد الحرب، مع ضمانات من القاهرة ووسطاء آخرين بعدم استهداف تل أبيب أو أيّ مدن إسرائيلية من قبل حزب الله الذي يُفترض أن يسلّم سلاحه للدولة في إطار جدول زمني يتزامن تنفيذه مع تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة التي تمكّنه من القيام بعمله».

وتشير المصادر إلى «وجود فجوة في النقاشات الأولية بين الأطراف اللبنانية ومسؤولين في المخابرات المصرية» قبل وصول عبد العاطي إلى بيروت. وأضافت أن «لدى القاهرة رؤية واضحة تعمل على صياغتها، تهدف إلى تجنيب لبنان تجدّد الحرب الإسرائيلية ومنع أي صدام بين الأطراف السياسية في البلاد، شرط إدراك الجهات اللبنانية ضرورة التزام الجميع بما يجري التوافق عليه، كما تريد مصر التأكيد على أهمية الالتزام بالاستحقاق الانتخابي في موعده».

يقول مسؤولون مصريون، إن الأمر مُعقّد، لكن لن يكون هناك صدام بين حزب الله والجيش كما ترغب إسرائيل

وأوضحت أن «جهود القاهرة تتم ضمن تفاهمات أولية مع واشنطن وباريس للوصول إلى اتفاق تتوفّر له الضمانات، خصوصاً لجهة وقف العمليات الإسرائيلية بشكل كامل، كونها تهدّد الوضع الداخلي وتعطّل أي نشاط اقتصادي قادر على إخراج البلاد من أزمتها الحادّة». وأكّدت المصادر أن القاهرة معنيّة بتوضيح «أن الوضع بصورته الحالية لا يمكن أن يستمر».

وبحسب المصادر نفسها، فإن «ما ينقله المسؤولون المصريون في الاجتماعات مع واشنطن والمسؤولين الأوروبيين يتضمّن تأكيداً على أن نزع سلاح حزب الله أمر ضروري وحتمي في إطار بناء الدولة، لكن في المقابل لا يمكن تفكيك ما اكتُسب على مدار عقود بين ليلة وضحاها، مع تحذيرات من أن تؤدّي التصرفات الإسرائيلية إلى مزيد من التعقيد لا الحل».

ولفتت إلى أن القاهرة «أجرت نقاشات مطوّلة مع المسؤولين الإيرانيين في الفترة الأخيرة، ولديها تصوّرات عدة لمناقشة الوضع في لبنان مع طهران، بما يسمح بالوصول إلى رؤية توافقية تحقّق الحد الأدنى من المصالح المشتركة»، لافتة إلى أن مصر «تتفهّم مواقف الرئيس اللبناني باعتبارها جزءاً من نهج سياسي يحاول تطبيقه».

وأضافت المصادر أن مصر «ليست قلقة من حصول أي مواجهة بين حزب الله والجيش اللبناني، بخلاف ما تسعى إليه إسرائيل»، مشيرة إلى أن استمرار الحوار والصيغ التوافقية، التي يمكن الوصول إليها عبر جداول زمنية ومن خلال سلة اتفاقات تشارك فيها دول خليجية وغربية كجهات دولية ضامنة، يمكن أن يحافظ على الاستقرار. ووصف دبلوماسي الوضع بأنه «مُعقّد»، لكنه قابل «للحلحلة بشكل جزئي وعبر مراحل وخطوات».

