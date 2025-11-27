القائد العام للحرس الثوري: قوات التعبئة، دعامة للشعب وسنده

وحيى اللواء باكبور في مناورة "اقتدار التعبئة" في طهران، ذكرى الشهداء لا سيما شهداء الحرب المفروضة الاخيرة وكذلك ذكرى الشهداء النوويين.

واكد ان التعبئة اضطلعت بدور رئيسي في الساحات الناعمة وشبه الصلبة والصلبة. ولها مساهمة فاعلية في الابعاد الثقافية والموضوع السيبراني، إذ أن 90 بالمائة من اصحاب الخبرة والتخصص لدينا في الكتائب السيبرانية هم من قوات التعبئة.

وتابع ان التعبئة موجودة اليوم في جميع الساحات الدفاعية والبناء. ويتم تدشين مئات المشاريع في مجال البناء واينما حلت التعبئة استتب الأمن المستدام هناك.

يذكر ان مناورة "اقتدار التعبئة" للعاصمة جرت اليوم الخميس بحضور عدد من كبار قادة الحرس الثوري وبمشاركة عشرات الألوف من افراد التعبئة بطهران وذلك في جامعة الامام الحسين (ع) للضباط.