اللواء موسوي: القوات البحرية جاهزة للرد على اي تهديد محتمل

وقال اللواء موسوي في بيان بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (28 تشرين الثاني/نوفمبر) ان هذا اليوم يذكر بشجاعة وبطولات وتضحيات ابطال القوات البحرية في حماية الاستقلال والامن البحري للبلاد.

وتابع ان هذه القوات الاسترتيجية اظهرت خلال الاحداث والتهديدات الاخيرة لا سيما ما بعد حرب الـ 12 المفروضة ضد ايران قدراتها وجهوزيتها التامة للرد البات والمؤثر والباعث على النادم على اي عدوان محتمل وذلك بالافادة من الطاقات المحلية والمبادرات العملانية والمعنويات الجهادية للمقاتلين الابطال.

واكد ان التمتع بنعمة الاقتدار في حماية الامن المستدام في الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية هو نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين القوات البحرية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري، اذ ان هذا التوجه الاستراتيجي والتعاملي، تحول الى نموذج يحتذى للردع الذكي والرد المؤثر على التهديدات من خارج المنطقة.

واضاف ان القوات البحرية للجيش ليس تتواجد اليوم في الساحات العسكرية فحسب بل في المجالات العلمية والتدريبية والتكنولوجيات الحديثة والدبلوماسية البحرية ايضا.