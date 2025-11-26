عراقجي: أمريكا لا تملك إرادة حقيقية للتفاوض...إيران كانت المنتصرة في حرب الـ12 يوما

وأكد عراقجي في مقابلة حصرية مع قناة فرانس 24 التوصل إلى اتفاق مع فرنسا لتبادل السجناء مقابل سيسيل كوهلر وجاك باريس، السجينين الفرنسيين المدانين بالتجسس والمفرج عنهما مؤخرًا من السجن، لكنهما لا يزالان تحت المراقبة في إيران.

وأضاف: "آمل وأعتقد أن هذا التبادل سيجري خلال الشهرين المقبلين، بالنظر إلى الإجراءات القضائية. من الجانب الإيراني، كل شيء جاهز، وطهران تنتظر الآن انتهاء الإجراءات القضائية في فرنسا".

وقالت فرانس 24: سيشمل التبادل المواطنة الإيرانية مهدية اسفندياري، التي اعتُقلت في فرنسا بتهمة "الدعاية للإرهاب" (دعم فلسطين)، ومن المقرر محاكمتها في منتصف يناير/كانون الثاني.

*القضية النووية

وفيما يتعلق بالقضية النووية، قال وزير الخارجية: "كنا دائمًا مستعدين للتفاوض، لكن الجانب الأمريكي لم يكن جادًا في مفاوضات حقيقية وعادلة".

ووفقًا لعراقجي، سعت الولايات المتحدة دائمًا إلى الإملاء والفرض، لا إلى التفاوض الحقيقي.

وفيما يتعلق بدور السعودية كوسيط بين واشنطن وطهران، قال وزير الخارجية الإيراني: "هناك ثقة قائمة بين إيران والسعودية".

وأكد عراقجي أيضًا أنه لم يُجرِ أي "اتصالات أو تبادلات" مؤخرًا مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أو وزير الخارجية ماركو روبيو، موضحًا أن إيران ليست في عجلة من أمرها للتفاوض طالما أن الأمريكيين غير مستعدين لمفاوضات حقيقية.

*ايران خرجت منتصرة من الحرب

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "إيران خرجت منتصرة من الحرب مع إسرائيل والقصف الأمريكي في يونيو".

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل تخطط لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية مرة أخرى، أجاب عراقجي: "إذا فعلتم شيئا من قبل وفشلتم، فإن المنطق يملي أن تكراره لن يؤدي إلا إلى تكرار فشلكم".

endNewsMessage1