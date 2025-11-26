تخت روانجي: إيران وطاجيكستان ترتبطان بروابط صداقة متينة

وكتب تخت روانجي، نائب الوزير للشؤون السياسية، على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بعد اختتام زيارته لطاجيكستان: "بعد زيارة استمرت يومين إلى طاجيكستان، عدتُ إلى طهران. التقيتُ في دوشنبه وزير الخارجية سراج‌ الدين مهرالدين ووزيرة الثقافة مطلوبه خان ستاريان".

وأضاف: "كما شاركتُ في المشاورات السياسية مع نائب وزير الخارجية، فرخ شريف‌ زاده".

وتابع تخت روانجي قائلاً إنّ إيران وطاجيكستان تتمتعان بروابط صداقة قوية متجذرة في المشتركات اللغوية والثقافية والحضارية والتاريخية والدينية.

وشدد على أنّ الجانبين عبّرا، في جميع اللقاءات، عن عزمهما على تعزيز العلاقات بصورة أكبر استناداً إلى هذه المشتركات.

