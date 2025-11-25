الحرس الثوري يعلن ضبط شحنة كبيرة من الاعتدة التابعة للزمر المناوئة للثورة الاسلامية

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، انه تم بفضل قوة الاستشراف الاستخباراتي ومن خلال عمليات معقدة وفنية نفذتها القوات المنتسبة الى جهاز استخبارات الحرس بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، تم الكشف عن شحنة كبيرة من المعدات المستخدمة في زعزعة الامن، والتابعة للزمر المناوئة للثورة الاسلامية؛ قبل ان يتم تهريبها عبر منفذ "تريغور" الحدودية في مدينة ارومية (مركز المحافظة).

واوضح هذا البيان، أن الشحنة تمضنت كميات ملفتة من المتفجرات والاسلحة والاعتدة العسكرية، لا سيما 198 قنبلة، حيث كانت العانصر الشريرة والارهابية بصدد تهريبها الى مناطق في عمق البلاد واستخدامها لزعزعة الامن، لكنها اخفقت في تحقيق مآربها بفضل اليقظة والاجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل القوات الامنية المنتسبة الى جهاز استخبارات الحرس الثوري.

