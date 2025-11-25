عراقجي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الهولندي

وفي ضوء الزيارة الاخيرة لمسؤول رفيع بالخارجية الهولندية الى طهران، قيّم الوزيران استئناف المشاورات السياسية والقنصلية، أنها خطوة باتجاه تعزيز التعاون بين البلدين.

الى ذلك، سلّط وزير الخارجية الايراني الضوء على التطورات المتسارعة في الصعيد الدولي واستحواذ النزعات الاحادية العدائية على العلاقات الدولية؛ مذكّرا بالمسؤولية التي تقع على عاتق الدول جميعا من اجل تعزيز سيادة القانون وتجنّب اي تسامح او تجاهل قبال الاجراءات القائمة على انتهاك القانون والغطرسة.

وتحدث عراقجي، خلال هذا اللقاء الذي حضره كمال حسين بور النائب في البرلمان الايراني عن اهالي مدينة سردشت (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غربي ايران)، تحدث بشأن معاناة وآلام ضحايا الاسلحة الكيمياوية المظلومين الذين استُهدفوا اثر العدوان الذي شنه نظام صدام البائد في العراق على ايران (1980-1988)، واكد المسؤولية المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها الدول الاوروبية بما فيها دول هولندا والمانيا، لقاء تزويد وتطوير برنامج الاسلحة الكيمياوية للكيان البعثي انذك؛ مطالبا تلك الدول بالتعاون الجاد لإجراء تحقيقات قضائية مستقلة حول الاشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين توّرطوا في جريمة الحرب التي اقترفها كيان صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

