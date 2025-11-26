عراقجي: تحركات الكيان الإسرائيلي في أميركا اللاتينية تشكل خطراً كبيراً على السلام والاستقرار في هذه المنطقة

وبحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظيره الفنزويلي "إيفان جيل بينتو" في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في منطقة البحر الكاريبي وتبادلا وجهات النظر حولها.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. وأكدا أهمية توسيع التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي إطار التعاون جنوب-جنوب.

كما استعرض الجانبان التطورات الدولية وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

وأدان وزير الخارجية نهج الولايات المتحدة المتغطرس تجاه فنزويلا وغيرها من الدول النامية المستقلة في نصف الكرة الغربي، واعتبر التهديد باستخدام القوة ضدها مثالاً واضحاً على انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي، وشدد على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في حماية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة ضد الأحادية العدوانية التي تنتهجها أميركا.

وأشار عراقجي إلى تحركات الکیان الصهيوني في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية، واصفا ذلك بأنه خطر كبير على السلام والاستقرار والهدوء في تلك المنطقة، مؤكدا مسؤولية كافة الحكومات في محاكمة ومعاقبة مسؤولي هذا الكيان لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الشنيعة.

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الفنزويلي بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكاراكاس وصمود ومقاومة فنزويلا شعبا وحكومة في وجه الضغوط والتدخلات الأمريكية غير القانونية.

