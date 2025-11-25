الوكالة الذرية: نسعى إلى إعادة التعامل بشكل كامل مع إيران

وتأتي تعليقاته في مانيلا في أعقاب قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة يوم الخميس، بأن على إيران إبلاغها "دون تأخير" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار المجلس بأنه "غير قانوني وغير مبرر"، مؤكدة أن المجلس لا يملك صلاحية إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن "المنتهية الصلاحية" المرتبطة بملف طهران النووي.

وتوعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الولايات المتحدة و3 دول أوروبية ضد إيران في الوكالة الدولية لن تمر دون رد.

