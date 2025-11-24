وزارة الخارجية الفرنسية: بارو و عراقجي يلتقيان في باريس
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن وزير خارجيتها جان-نويل بارو سيلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي في باريس بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك في إطار لقاء ثنائي.
ذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن "المحور الرئيسي لهذه المحادثات سيكون استعراض العلاقات الثنائية وبحث وضع مواطنَين فرنسيَين محتجَزين في إيران".
وأضاف البيان أن بارو سيناقش خلال هذا اللقاء، الى جانب القضايا الثنائية، "مواضيع إقليمية مهمة والبرنامج النووي الإيراني" مع وزير الخارجية الإيراني.
وأشار البيان الى أن هذا الاجتماع يُعد جزءا من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باريس للتعامل مع التحديات الراهنة في علاقاتها مع طهران.