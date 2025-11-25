قاليباف: يد العدوان الصهيوني تطال اليوم كل المنطقة والسبيل لقطعها هو المقاومة

ولفت قاليباف، الى انني "أُقدم التعازي إلى قائد الثورة، الشيخ نعيم قاسم، وجميع مناضلي المقاومة الإسلامية اللبنانية وسائر جبهات المقاومة باستشهاد المجاهد الكبير الحاج أبو علي الطباطبائي. لقد قضى حياته كلها في سبيل الجهاد، وقد نال اليوم جزاءه المستحق".

وأضاف "يواصل حزب الله القوي في لبنان مسيرته بقوة، والأجيال التي سبقت الحاج أبو علي وبعده حاضرة في الميدان لتعزيز هذا المسار".

وشدد على انه "لا يُمكن استمرار هذا الوضع؛ فصبر المقاومة له حدود. المقاومة تُقرر بحكمة، لكنها تُمارس بشجاعة؛ ليست عدوانية، بل ستُقاتل عند الضرورة".

