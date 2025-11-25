الميادين: زيارة لاريجاني لباكستان تمهد لتحالف استراتيجي بين طهران وإسلام آباد

وأوضحت المصادر أنّ إيران تعتبر هذه الزيارة خطوة عملية لإعادة رسم موازين القوى في جنوب وغرب آسيا، في ظل التحديات المتصاعدة ومحاولات بعض القوى الإقليمية والدولية فرض وقائع جديدة على حساب الأمن الجماعي.

وأضافت أنّ طهران تنظر إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين باكستان والسعودية كخطوة إيجابية تعزز الأمن الإقليمي المشترك، معتبرةً أنّ تعزيز مثل هذه التفاهمات يخدم استقرار المنطقة ويحدّ من مخاطر التصعيد والضغط الخارجي.

وأكدت المصادر أنّ إيران مستعدة للمساهمة في تعزيز التعاون الدفاعي الجماعي، بما يشمل التنسيق مع باكستان والسعودية، كمسار لحماية الأمن الإقليمي بعيداً عن التدخلات الأميركية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي أنّ طهران قادرة على الانضمام إلى المعاهدة الدفاعية بين إسلام آباد والرياض، داعياً دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تأسيس جيش مشترك على غرار حلف "الناتو".

المصدر: الميادين

endNewsMessage1