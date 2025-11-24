ايران وليبيا تؤكدان على تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك

وأفادت وزارة الخارجية الايرانية مساء الاثنين أن وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يزور مسقط للمشاركة في اجتماع متعدد الأطراف حول الدبلوماسية والوساطة ولقاء نظيره العماني، التقى وأجرى محادثات مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المتنامي للعلاقات الإيرانية الليبية، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عراقجي إلى الروابط العديدة بين البلدين وتاريخ العلاقات الطيبة بينهما، معربًا عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين إيران وليبيا في جميع المجالات مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

بدوره ثمّن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المواقف المبدئية لإيران بشأن ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، وأكد عزم القيادة الليبية الجديدة على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذا اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لوقف إبادة الفلسطينيين ومواجهة حروب الكيان الصهيوني ضد الدول الإسلامية بفعالية.

