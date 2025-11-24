إيران تكشف أهداف زيارة عراقجي إلى فرنسا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحه اليوم الاثنين: سيتوجه وزير الخارجية إلى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي بعد حضور الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك وضع المواطنة الإيرانية مهدية اسفندياري، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل واستغلال كل فرصة للتعبير بوضوح عن مواقف بلادنا ومطالبها، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم المستمرة للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان والقضية النووية وقضايا دولية أخرى مهمة، وقال إنه خلال هذه الرحلة وفي الحوار مع الجانب الفرنسي سيتم استغلاله لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية وطرح المطالب المشروعة للشعب الإيراني.

