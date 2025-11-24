عراقجي يحذر من عواقب انتهاكات "إسرائيل" للقانون في المنطقة

وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن في هذا اللقاء إلى التطورات المتعلقة باليمن، داعيا إلى استمرار دعم إيران لدور الأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى تحسين الوضع ومواصلة عملية السلام في اليمن.

وأدان وزير الخارجية اعتداءات الكيان الصهيوني وهجماته على دول المنطقة واستمرار الحصار وفرض العقوبات على اليمن، محذرا من عواقب انتهاك "إسرائيل" للقانون في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

