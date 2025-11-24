تحييد خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان

واوضح بيان دائرة العلاقات العامة لمقر القدس، مساء اليوم الاثنين، أنه واستمرارا للمناورات العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجحت القوات الأمنية في هذه القاعدة، بفضل الله وبنداء يا فاطمة الزهراء (ع)، في تحديد هوية مجموعة إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية بعد تنفيذ عملية استخباراتية، واعتقال عدد من أفراد هذه المجموعة والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.

وأضاف البيان انه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقا.

endNewsMessage1