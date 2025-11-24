لاريجاني يزور باكستان

وقال لاريجاني قوله في منشور على منصة «إكس» إن الشعب الإيراني لن ينسى وقوف الشعب الباكستاني إلى جانب إيران خلال «الحرب الاثني عشر يومًا» التي خاضتها ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأشار لاريجاني إلى أن إيران وباكستان تُعدّان من الدول المهمة والمؤثرة في ترسيخ الأمن المستدام في المنطقة، مؤكدًا أن طهران تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات الأخوية بين دول الجوار وتعزيز التعاون الإقليمي.

