لاريجاني يزور باكستان

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنه سيتوجّه اليوم إلى باكستان، واصفًا إياها بالدولة الشقيقة والصديقة في المنطقة.

وقال لاريجاني قوله في منشور على منصة «إكس» إن الشعب الإيراني لن ينسى وقوف الشعب الباكستاني إلى جانب إيران خلال «الحرب الاثني عشر يومًا» التي خاضتها ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأشار لاريجاني إلى أن إيران وباكستان تُعدّان من الدول المهمة والمؤثرة في ترسيخ الأمن المستدام في المنطقة، مؤكدًا أن طهران تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات الأخوية بين دول الجوار وتعزيز التعاون الإقليمي.

 

