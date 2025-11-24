وزير الخارجية العماني يتحدث عن لقائه مع عراقجي

وجاء في نص رسالة بدر البوسعيدي: "أكدنا مع معالي الدكتور عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية، والجهود والمساعي المتواصلة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الجارين في جميع المجالات. كما استعرضنا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني".

ووفقًا لوكالة إرنا، أجرى عباس عراقجي إلى مسقط، عاصمة عُمان، مساء أمس الأحد على رأس وفد دبلوماسي. وبالإضافة إلى الاجتماع والتشاور مع نظيره العماني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، يشارك وزير الخارجية أيضا في الاجتماع السنوي لمنتدى مسقط.

