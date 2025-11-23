بزشكيان للرئيس عون: إيران ستبقى إلى جانب لبنان

شدد الرئيس الإيراني في رسالة وجهها إلى نظيره اللبناني جوزاف عون على أن بلاده ستبقى داعمة للبنان ولن تغيّر سياستها في دعم استقرار البلاد.

وأعرب الرئيس الإيراني عن معائضته «أي أعمال من شانها إثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية» المتواصلة على الأراضي اللبنانية، مؤكداً في الوقت نفسه عى ضرورة «انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية» التي لا تزال تحتلها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني العام الماضي.

وأشار بزشكيان في حديثه إلى الرئيس عون إلى أن «إيران ستبقى إلى جانب لبنان وسياستها الثابتة دعم الاستقرار والازدهار».

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الجمعة، أن بلاده لا تتدخّل بشؤون لبنان، مرحّباً بأي حوار مع نظيره اللبناني، يوسف رجّي. وكتب عراقجي، في منشور عبر «أكس»: «صديقي العزيز وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي دعاني في مقابلة تلفزيونية إلى إجراء التفاوض».

وأكّد أن بلاده لا تتدخّل «في الشؤون الداخلية للبنان»، مرحّباً «بأي حوار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلدٍ ثالث».

كما دعا الوزير الإيراني نظيره اللبناني إلى زيارة طهران، مبدياً استعداده لزيارة بيروت «بكلّ سرور» إذا تلقّى «دعوة رسمية لذلك».

وكان رجّي قد دعا عراقجي، أول أمس، إلى إجراء مفاوضات في دولة ثالثة محايدة مثل سويسرا، للتوصّل إلى حلّ لجميع «الخلافات».

