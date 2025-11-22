عراقجي يكشف عن قناة التفاوض "الوحيدة" بين طهران وواشنطن

وقال عراقجي إنه كان من المفترض أن يعقد اجتماعاً بينه وبين نظرائه الأوروبيين (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إضافة إلى ويتكوف والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال: "التواصل جرى قبل اجتماع مُخطط له في نيويورك يضم ستة أطراف، حيث كنت متوجهاً إلى المطار للذهاب إلى نيويورك عندها تلقيت رسالة مباشرة من ويتكوف عبر واتس آب وخلال تبادل الرسائل، وضع ويتكوف شرطاً مسبقاً لمشاركة بلاده في اجتماع نيويورك".

وأشار الوزير عراقجي إلى أنه (ويتكوف) أبلغه أنه لن يحضر الاجتماع ما لم تتم الموافقة على مطلب محدد قبل بدء أي نقاش رسمي، "إلا أنّني رفضت هذا المطلب، واعتبرته يتعارض كلياً مع مبدأ التفاوض" وفق تعبيره.

وردّ الوزير الإيراني على ويتكوف قائلا: "الجميع يبدأ بالمفاوضات ثم يتوصل إلى اتفاق، أما أن أوافق أولاً ثم نبدأ التفاوض، فهذا لم يعد مفاوضات، بل إملاء".

وأضاف أن الاتصالات عبر "واتس آب" كانت القناة الوحيدة المتاحة نظراً للظروف الحرجة مثلاً في قضية الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مضيفاً أنه "من خلال هذه القناة الوحيدة جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران".

