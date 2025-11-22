مستشار الحكيم وعراقجي يبحثان العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران

وقال بيان مشترك نقلته وسائل إعلام ايرانية، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية–الإيرانية، وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لتخفيف التوترات في المنطقة".

واضاف أن "الجانبين اكدا أهمية استمرار الحوار السياسي بين بغداد وطهران ودعم الاستقرار في المنطقة، مع الإشارة إلى دور العراق في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة".

