قائد القوة البرية للجيش الإيراني: نحن مستعدون للرد على التهديدات

وقال العميد "علي جهانشاهي" في اجتماع لقادة القوات البرية للجيش الإيراني: "لقد وصلت اليوم، القوات البرية للجيش إلى مستوى عالٍ من القدرة القتالية، بفضل النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة والتقنيات الناشئة، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، وهي مستعدة للرد على أي تهديدات محتملة من الأعداء بفضل امتلاكها قوة بشرية كفؤة ومخلصة وأسلحة ومعدات حديثة، وباستخدام التجارب القيمة للمحاربين القدامى والحرب المفروضة علی ایران لمدة 12 يوما.

وقال إننا نواجه اليوم حربا معرفية ومرکبة، مؤكدًا: "عندما عجز أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تحقيق أهدافهم الخبيثة بالحرب القاسية، دخلوا في حرب ناعمة مع ایران. وسنُحبط جميع مخططات الأعداء مرة أخرى بعون الله تعالى، والقيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامیة، ووحدة وتضامن الشعب الإيراني العظيم، وقوة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وأضاف العميد "علي جهانشاهي":خلال الحرب المفروضة على مدى 12 يوماً، اتخذت وحدة الطائرات بدون طيار ومجموعة الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش إجراءات فعالة في إسقاط طائرات مسيرة للعدو.

وأشار إلى اجراءات القوة البرية للجيش الإيراني في الحرب المفروضة علی ایران التي استمرت 12 يوما وقال: كان للقوة البرية للجيش حضور نشط في ساحة المعركة من خلال نشر 10 ألوية لحماية الحدود واستخدام مسيرات "آرش 1 و2" لمهاجمة الأراضي المحتلة ونشر أنظمة دفاع في شبكة دفاع جوي متكاملة لدعم قوات الدفاع الجوي والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي وكذلك استخدام أنظمة دفاعية جديدة لإسقاط طائرات بدون طيار للعدو ومنع الأعداء من تحقيق أهدافهم الشريرة.

ولفت العميد "علي جهانشاهي" إلى الخطط المستقبلية لهذه القوة وقال: "من أجل تحديث الأسلحة والمعدات،لقد خططنا واتخذنا خطوات في إطار تحسين القدرة القتالية والجاهزية للقوات، وتنمية مهارات الأفراد، وتحسين معنوياتهم، وتوفير قوة برية متحركة وفعالة، وتحسين مستوانا في الحرب الإلكترونية والقوة الصاروخية والمدفعية وذلك من خلال الاستفادة من النخب المحلية والشركات القائمة على المعرفة والتقنيات الجديدة والناشئة.

