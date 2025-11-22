عراقجي: العلاقات مع الدول المجاورة أولوية قصوى للسياسة الخارجية الإيرانية

وقال عراقجي، في تصريحات لوكالة البرلمان "خانه ملت"، اليوم السبت، إن التفاعلات الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية مع جميع الدول المجاورة شهدت مستوى عالياً من التعاون والفهم المتبادل، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المحافظات الإيرانية ومناطق الجوار.

وأضاف الوزير أن الحملات الإعلامية الغربية والإسرائيلية التي حاولت تصوير إيران كتهديد إقليمي، انهارت أمام الواقع، مؤكداً أن الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة كشفت زيف هذه الحملات وأعادت التوازن السياسي والإقليمي لمصلحة إيران.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن عراقجي عن مبادرة "الدبلوماسية الإقليمية على مستوى المحافظات"، بهدف تمكين المناطق الحدودية من إقامة علاقات تجارية متينة مع دول الجوار، واستثمار القدرات المحلية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير أن هذه السياسات ستستمر، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجتمعات المحلية والدبلوماسية، لضمان تحويل العلاقات مع الجيران إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تحقق الاستقرار الإقليمي وتنمي الاقتصاد الوطني.

endNewsMessage1