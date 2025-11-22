باكستان: ندعم حق إيران في تخصيب اليورانيوم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن باكستان تعارض أي عمل استفزازي أو معادٍ للدبلوماسية، وخاصة أي عمل عسكري أجنبي ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن إسلام آباد سبق أن أعلنت معارضتها للمواجهة مع طهران، وتواصل التأكيد على ضرورة اتباع نهج دبلوماسي.

