في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة؛ القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: التعبئة تُغيّر حسابات العدو

وجاء في رسالة اللواء محمد باكبور المنشورة بمناسبة أسبوع التعبئة: أهنئ الشعب الإيراني الكريم وجميع مقاتلي الباسيج البواسل بحلول أسبوع التعبئة وذكرى صدور القرار التاريخي والاستراتيجي للإمام الخميني (رض) بشأن تأسيس "تعبئة المستضعفين".

"التعبئة هي الإرث الخالد للإمام الراحل، وسلالة شريفة تأسست لحماية الثورة الإسلامية وإيران العزيزة من تهديدات الأعداء ومؤامرات المغرضين. واليوم، وبتوجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة (مد ظله الوارف)، فهي مستعدة للرد بحزم على تهديدات العدو ومؤامراته في أي وقت وفي أي مكان".

وتابع القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قائلاً إن التعبئة هي صيغة لبناء القوة وكسر الجمود. إنها خطاب ديناميكي وحيوي ومبارك. إنها استجابة قوية ومخلصة ومحبة للاحتياجات المتغيرة للشعب والثورة.

