بحضور قائد الثورة ...اقامة الليلة الأولى من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)
معرف الأخبار : 1717258
أقيمت الليلة الأولى من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) مساء اليوم الجمعة بحضور قائد الثورة الإسلامية وآلاف المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في حسينية "الإمام الخميني (رض)".
ونقلًا عن الموقع الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الإسلامية، ألقى حجة الإسلام رحيم شرفي كلمةً في هذه المراسم، استشهد فيها بآيات قرآنية، وشرح فيها مخططات العدو وأهدافه في المجتمع الإسلامي، وقال: "الفرقة والخلاف، والتغلغل، وإثارة الشك والريبة، والعقوبات الاقتصادية" من بين القضايا التي لطالما سعى أعداء الدين إلى استغلالها لكسر صمود المجتمع الإسلامي ومقاومته؛ لذا، يجب اليقظة في مواجهة أهداف العدو.
وفي هذه المراسم، ألقى منشد اهل البيت (ع) سعيد حداديان قصائد في رثاء السيدة الزهراء (س).