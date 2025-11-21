غروسي: الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية ألحقت أضرارًا جسيمة/طهران لا تسعى إلى صنع أسلحة

وصرح رافائيل غروسي في مقابلة مع صحيفة "إل أوبسيرفادور" في الأوروغواي: "إن وضع البرنامج النووي الإيراني معقد وله جذور عميقة. ولهذا السبب، لن أحكم هنا على ما إذا كان هذا الوضع جيدًا أم سيئًا، لكننا وصلنا إلى نقطة قررت فيها "إسرائيل"، أولاً، ثم الولايات المتحدة، مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

ودون أن يدين الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أضاف غروسي: "الحقيقة هي أن هذه الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية النووية الإيرانية؛ وهو أمر قد يوحي، للوهلة الأولى، بتراجع قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، لا بد من القول إنه يمكن استعادة جميع هذه القدرات التكنولوجية. ونحن لا نتحدث عن تقنية لا تعرفها إيران."

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية موضحًا: "إيران لا تسعى حاليًا إلى صنع أسلحة نووية. ما حدث خلال هذه الفترة هو أنها في طريقها لتطوير تقنيات متقدمة للغاية، وتزيد باستمرار احتياطياتها من اليورانيوم عالي التخصيب."

وأضاف، مكررًا الادعاءات السياسية حول البرنامج النووي السلمي لبلادنا: "لكل هذا عواقب. تسأل الدول نفسها: "لماذا؟ ما الهدف النهائي؟" ولهذا السبب تحديدًا يوجد نظام تحقق، لضمان عدم حدوث أي خطأ."

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين إيران والوكالة كان محدودًا في أعقاب الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية لبلادنا، والقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بتعليق التعاون في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى التزاماتها.

وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن أساس التعاون والتفاعل مع الوكالة هو القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي.

