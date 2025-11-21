عراقجي: نرحب بالحوار لتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ الجمهورية الإسلامية ترحّب بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس" باللغة العربية يوم الجمعة: "صديقي العزيز وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي دعاني لإجراء المفاوضات".
وأضاف: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحّب بأي حوار لتعزيز التعاون الثنائي، ولا حاجة لأي وسيط خارجي".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضاً لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقّيت دعماً رسمياً لذلك".