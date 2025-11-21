بيت



سياسة ٢١ / ١١ / ٢٠٢٥ - ٢٣:٥٣:٥٩

عراقجي: نرحب بالحوار لتعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ الجمهورية الإسلامية ترحّب بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.