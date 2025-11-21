عراقجي: "اتفاقية القاهرة" قضي عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث

أوضح عراقجي أنّ الدبلوماسية الإيرانية تعرّضت في الأشهر الماضية لهجمات متواصلة من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بوساطة مصرية تم تقويضه بشكل ممنهج من قبل واشنطن والدول الأوروبية الثلاث.

وأضاف وزير الخارجية أنّ ما حدث كان جزءاً من "عملية مخزية" هدفت إلى تقويض المسار الدبلوماسي، موضحاً تسلسل الأحداث على النحو الآتي:

عشية الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن، شنّ الكيان الصهيوني، ثم الولايات المتحدة، هجمات مفاجئة ضد إيران.

لاحقاً، ورغم توقيع طهران اتفاقاً مع الوكالة الدولية في القاهرة واستعدادها لمواصلة التعاون، سعت واشنطن إلى فرض عقوبات عبر مجلس الأمن على الشعب الإيراني حتى بعد استهداف المنشآت النووية.

ومع بدء إيران تسهيل وصول مفتشي الوكالة الدولية إلى منشآتها النووية—وخاصة المواقع التي لم تتعرض للقصف في هجمات يونيو/حزيران ويوليو/تموز—تحركت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لدفع مجلس محافظي الوكالة نحو إصدار قرار إدانة ضد إيران.

وشدد عراقجي على أنّ الوقائع باتت واضحة الآن، قائلاً إنّ إيران ليست من يسعى لخلق أزمة جديدة، وإنّ "النوايا الحسنة التي أبدتها طهران قوبلت باستفزازات متعمدة"، مؤكداً أنّ إنهاء اتفاق القاهرة لم يكن نتيجة لموقف إيراني، بل ثمرة مباشرة لسياسات واشنطن والدول الأوروبية الثلاث الهادفة إلى صناعة التوتر.

