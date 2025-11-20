الرئيس بزشكيان: عازمون على حل المشكلات وزيادة الإنتاج

وفي تصريح أدلى به صباح اليوم أثناء زيارته إلى محافظة قزوين الواقعة غربي طهران، شدد الرئيس بزشكيان، على ضرورة استخدام الطاقات النظيفة قائلا، حتى الآن كنا نعمل بالغاز والنفط، لكن اليوم يجب علينا أن نتكاتف ونستخدم الطاقة الشمسية النظيفة التي وهبها الله لنا والتي يمكن استخدامها بسهولة.

و أشار رئيس الجمهورية إلى المشاكل التي واجهتها البلاد خلال العام الماضي والعام الأول من عمل الحكومة، وقال "منذ تولينا زمام الحكومة، اغتالوا الشهيد إسماعيل هنية وتسببوا في مشاكل عديدة، منها الحرب الـ 12 يوما والعدوان العسكري الصهيوني على البلاد. ومع ذلك، ورغم كل هذه المشاكل، سنواصل جهودنا من أجل نجاح البلاد وتنميتها، وأنا على ثقة بأننا إذا تكاتفنا و وضعنا الخلافات جانبا، سنتمكن من حل المشاكل".

و في معرض إشارته إلى ضرورة استخدام الطاقة الشمسية ، أكد الرئيس بزشكيان،" أعتقد أننا قادرون على العيش بدون نفط. لدينا الطاقة الشمسية، وعلينا فقط أن نتقبل أننا سنتجه نحو الاكتفاء الذاتي بالعمل والاجتهاد".

