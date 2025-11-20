عراقجي ونظيره البرازيلي يبحثان بشان العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية، استعرض الطرفان خلال هذا الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، واكدا على أهمية توسيع العلاقات والتعاون في جميع المجالات التي تهم البلدين.

كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون على مستوى المنظمات الدولية.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أهمية منع بعض الدول من استغلال المؤسسات الدولية للضغط على الدول النامية، ولفت إلى الإجراء غير المناسب الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) باعتماد قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر هذا الإجراء خطوة غير مسؤولة واستفزازية وغير مبررة، وامتدادًا للنهج السياسي الذي تنتهجه هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، والهادف إلى إعادة العمل بقرارات المجلس المنتهية فترتها، ويزيد من تقويض مصداقية الوكالة ومكانتها المهنية والتقنية.

ودعا عراقجي جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة هذا الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الدبلوماسي والمشاورات المستمرة، وناقشا مسار التفاعلات المستقبلية.

