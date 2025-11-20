إيران: الضغوط الغربية دفعت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التسييس

وأوضحت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية في فيينا في هذه المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدةً أن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم صورة ناقصة وانتقائية ومدفوعة بضغوط سياسية لهذه التطورات.

وفي هذا النص، الذي يشير إلى استئناف أنشطة التحقق في معظم المنشآت النووية وتعاون طهران المستمر، جاء أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات في ظروف "الحرب والعدوان" يواجه عمليًا قيودًا جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها وسلامتها ومصالحها الوطنية.

ومع التذكير بتحذيرات إيران السابقة بشأن خطر الهجوم على المنشآت النووية، تنتقد المذكرة رفض الوكالة ومديرها العام إدانة العدوان العسكري، وتجاهل الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت السلمية، والمبالغة السياسية في بعض المسائل التقنية، بما في ذلك مستوى التخصيب، والذي يُنفذ بالكامل في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات.

وإذ تؤكد المذكرة أن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية قد أُعلن عنها، وأن "القضايا السابقة" قد أُنهيت وفقًا لقرار مجلس المحافظين لعام ٢٠١٥، فإن وفد ايران تعتبر أي إشارة متكررة إلى الملفات المغلقة والاستخدام الانتقائي للقرارات الأخيرة يفتقر إلى أساس قانوني، ودليل على التلاعب السياسي في مجلس المحافظين، مشيرةً إلى أنه في ظروف الحرب، حتى "استمرارية المعرفة" للوكالة كانت ضحية للعدوان.

واضافت: على الرغم من العواقب واسعة النطاق والمدمرة للحرب التي فرضها النظامان الإسرائيلي والأمريكي على إيران - بما في ذلك الخسائر البشرية الفادحة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت النووية السلمية، وتأثيرها على تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة - إلا أن تقرير المدير العام يتجاهل بشكل غير متوقع هذه الأحداث الحرجة وغير المسبوقة التي نجمت عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وللأسف، لا يذكر التقرير هذه الأحداث الخطيرة إلا بإيجاز دون أن يعكس الأبعاد الحقيقية لهذه الأحداث الخطيرة. ويعكس هذا النهج المتمثل في إغفال الحقائق والوقائع الأساسية نفس النمط الذي لوحظ سابقًا في تقرير المدير العام حول خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي لم يُشدد فيه بشكل كافٍ على انسحاب الولايات المتحدة.

وتابعت: امتثلت جمهورية إيران الإسلامية تمامًا لالتزاماتها، بما في ذلك اتفاقية الضمانات الشاملة (INFCIRC/214)، وبذلت قصارى جهدها لتمكين الوكالة من تنفيذ أنشطة التحقق في إيران بفعالية، بما في ذلك تدابير الضمانات والمراقبة (C/S) على المواد والأنشطة النووية الإيرانية. تجدر الإشارة إلى أنه نتيجةً العدوان ، اضطرت إيران إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة منشآتها النووية وسكانها وبيئتها.

واشارت الى انه وصلت الضغوط السياسية المستمرة التي تمارسها بعض الدول إلى حد تغيير نتائج المسائل الفنية التي تم حلها في تقارير الوكالة، خلافًا للاتفاقيات المبرمة. وقد منعت هذه الضغوط ذات الدوافع السياسية الوكالة من أداء دورها المهني والنزيه على النحو المفترض.

وقالت: تُعدّ أعمال العدوان في يونيو/حزيران 2025 انتهاكًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتي تحظر جميعها استخدام القوة. وقد حظرت العديد من المواثيق، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، صراحةً الهجمات أو التهديد بشن هجمات ضد المنشآت النووية. وبينما أدان عدد كبير من الدول الأعضاء هذه الأعمال العدوانية بأشد العبارات، فإن المدير العام والوكالة لم يفعلا ذلك. ولم تشكل هذه الهجمات خطرا على السلام والأمن الإقليمي والدولي فحسب، بل أدت أيضا إلى الإضرار بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة.

وتابعت: للأسف، ورغم تحذيرات إيران السابقة، أدى إهمال الوكالة وعدم اتخاذها التدابير اللازمة إلى إلحاق أضرار بالمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، ووقوع خسائر بشرية جسيمة.

وقالت: في أعقاب العدوان الإسرائيلي والأمريكي، أقرّ مجلس الشورى الإسلامي قانونًا ينص على أن أي تعاون يخضع لاستيفاء متطلبات محددة، يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتقع ضمن اختصاصه. ومع ذلك، ينص هذا القانون أيضًا على إجراءات تنفيذ التزامات إيران المتعلقة بالضمانات بمجرد استيفاء الشروط اللازمة.

واعتبرت اتفاق الضمانات الشاملة بانه يفتقر إلى أحكام محددة بشأن تنفيذ تدابير الضمانات في زمن الحرب. ووفقًا للمادة 68 من الوثيقة، التي تشير إلى "الحوادث أو الظروف غير العادية"، فإن هذه المصطلحات غير كافية لوصف نطاق العدوان العنيف على إيران من قِبل النظامين الإسرائيلي والأمريكي بشكل كامل.

وقالت: صرح المدير العام في تقريره بأنه "لا يمكن تعليق تنفيذ اتفاق الضمانات تحت أي ظرف من الظروف". هذا الادعاء باطل. وفقًا لمسودة اتفاقية الضمانات الشاملة في اللجنة 22، نُص صراحةً على أنه في بعض الحالات "كالحرب والصراع المدني، وما إلى ذلك، قد تنشأ ظروف صعبة يظل فيها هذا الاتفاق ساري المفعول رسميًا، ولكن قد لا يكون قابلاً للتنفيذ عمليًا. وعلى النقيض من هذا الادعاء، ذكر المدير العام أيضًا في تقريره أنه: "في بداية الهجمات العسكرية، علّقت الوكالة أنشطة التحقق في إيران، وقررت سحب جميع مفتشيها من إيران بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 لأسباب أمنية". لذلك، عندما علّقت الوكالة نفسها أنشطة التحقق، لا يمكنها الادعاء بخلاف ذلك.

واوضحت انه فيما يتعلق بالمؤسسات غير المتضررة، ووفقًا للقانون، وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حتى الآن على طلب الوكالة بالوصول إلى جميع المؤسسات التي طلبتها الوكالة والتي لم تتأثر بالهجمات.

وقالت انه لمعالجة القضايا المتعلقة بالمؤسسات المتضررة، ينبغي اتخاذ سلسلة من التدابير، تشمل الأمن والسلامة والمتطلبات القانونية وتقييم الأضرار وتقديرها. تُرفع نتائج هذه المراجعات إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للموافقة النهائية قبل أي مناقشات مع الوكالة.

واكدت انه لا تتضمن اتفاقية الضمانات الشاملة أي أحكام تتعلق بظروف الحرب. وتُطبق الأحكام المتعلقة بنهج الضمانات المشار إليه في هذه الفقرة فقط على الظروف العادية.

وقالت تم الاتفاق على عمليات التفتيش/الاختبارات المطلوبة للتحقق من معلومات التصميم (DIVs) في المنشآت النووية الثلاث غير المتضررة وفقًا للقانون، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

واوضحت انه تم تعليق تقديم تقارير تدقيق المواد النووية واستبيانات معلومات التصميم المُحدثة، باستثناء محطة بوشهر، في أعقاب العدوان العسكري وإنفاذ القانون.

وقالت: مثلما ورد في الرسالة المؤرخة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية: "خلال مفاوضات القاهرة، تم التأكيد صراحةً على أنه في حال قيام الأطراف الأوروبية والأمريكية بأعمال عدائية، فلا يُتوقع من إيران الاستمرار في تنفيذ هذا التفاهم بشكل سلبي أو غير مبالٍ".

وقالت: أُعلنت جميع المواد والمرافق والأنشطة النووية الإيرانية للوكالة بشكل كامل، وقد أتاحت إيران للوكالة إمكانية الوصول اللازمة إلى جميع المرافق النووية بحلول تاريخ العدوان. وفتشَت الوكالة جميع المرافق النووية غير المتضررة، بناءً على طلب الوكالة.

وتابعت: فيما يتعلق بطلب الوكالة تقديم تقرير عن المرافق المتضررة (الفقرتان 22 و23)، وكما ذُكر سابقًا (الفقرة 4 من الرقم 6)، يجب أولًا فحص وتقييم جوانب الأمن والسلامة وغيرها من الامور ذات الصلة؛ وهذا يتطلب، كحد أدنى، ضمانات بعدم تكرار الهجمات. كما هو موضح في الوثيقة INFCIRC/1297 ، فقد حُلّت "مسائل الماضي المتبقية" في عام 2015. وفي 14 ديسمبر 2015، اعتمد مجلس المحافظين القرار GOV/2015/72، الذي نصّ، من جملة أمور، على أن جميع الأنشطة المدرجة في خارطة الطريق قد نُفّذت وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، و"اختتم بذلك نظر المجلس في هذه المسألة". وبالتالي، فقد حُلّت جميع المسائل قبل عام 2015. وفي ضوء هذه الاعتبارات، فإن أي إشارة إلى المسائل التي حُلّت قبل عام 2015 تفتقر إلى أساس قانوني.

واعتبر القرار المشار إليه في تقرير المدير العام (الفقرة 28) هو قرار آخر ذو دوافع سياسية. علاوة على ذلك، فإن إبراز المدير العام لأجزاء من ذلك القرار بشكل انتقائي هو أيضًا عمل ذو دوافع سياسية قد يُمهّد الطريق أمام إجراءات سلبية من جانب بعض الدول الأعضاء. فيما يتعلق بالفقرة 29 (التطورات الأخيرة)، من المثير للدهشة أن الوكالة توقعت إعادة النظر في قضايا سبق تناولها بالكامل (الوثيقة INFCIRC/1297 بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2025) بينما كانت إيران لا تزال تواجه عواقب العدوان.

وتابعت: إن بيان المدير العام في التقرير، ومفاده أن "الوكالة تُقر بأن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية قد خلقت وضعًا يتطلب تعاونًا بنّاءً بين إيران والوكالة لتنفيذ التزاماتها بالضمانات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، لا يعكس إلا جزءًا من الحقيقة، إذ إن اتفاق الضمانات الشاملة نفسه لا يشمل بالضرورة حالات الحرب.

واردفت: في حالات الحرب، كتلك التي شهدتها إيران، تُعتبر "استمرارية المعرفة" ضحية أخرى من ضحايا الحرب. وبمجرد عودة الظروف اللازمة، يُمكن استعادة استمرارية المعرفة.

واكدت إن مستوى ومدى التخصيب في إيران، كما هو موضح في تقرير المدير العام، لا ينتهكان أيًا من أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة. إن تسليط الضوء على إيران في التقرير، فيما يتعلق بمستوى ومدى التخصيب المتوافق تمامًا مع الضمانات، هو عمل سياسي واضح ويتعارض مع مبادئ الاحترافية والنزاهة.

وقالت: تشارك إيران المدير العام التزامه بمعالجة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة، لا سيما في ظل استمرار حالة الحرب.

وجاء في خلاصة التقرير:

1. لقد غيّر العدوان العسكري غير المبرر على إيران الوضع بشكل كبير، وأثّر على جوانب عديدة، بما في ذلك أساليب وإجراءات تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة. إلا أن المثير للدهشة أن المدير العام لم يُدِن هذه الانتهاكات الصارخة ضد المنشآت النووية الإيرانية المحمية بموجب الضمانات، على الرغم من أن هذه الهجمات قد عقّدت أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة.

2. اعتمد مجلس المحافظين حتى الآن نهجًا سياسيًا تجاه البرنامج النووي الإيراني. ولكن للأسف، لم تتخذ الوكالة ولا مديرها العام أي إجراء استجابة لطلب إيران (INFCIRC/1301) لإدانة الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضدها، سواء أثناء الهجمات أو بعدها، وفقاً لقراري المؤتمر العام (533 و444) وكذلك النظام الأساسي للوكالة.

