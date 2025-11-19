الخارجیة الإيرانية: التفاوض مع طرف عدواني غير منطقي

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، إلى سجل الولايات المتحدة الحافل بخرق الالتزامات والطلبات المبالغ فيها، مؤكدا: "كما أكد وزير الخارجية مرارا وتكرارا، فإن التفاوض مع طرف لا يؤمن بطبيعة المفاوضات الثنائية، بل يتباهى علنا بأعماله العدوانية ضد إيران وقتله أبناء الشعب الإيراني، ويسعى بوضوح لفرض إملاءاته، هو أمر لا مبرر منطقي له. "

وفي رده على سؤال آخر حول الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية الإيرانية إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية، وعلاقتها بزيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، أوضح المتحدث باسم الخارجية:"الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية إلى ولي العهد السعودي، والتي سلّمها رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الجديد، كانت ذات طابع ثنائي بحت. "

وتابع بقائي في هذا السياق، موضحا أن هذه الرسالة احتوت على امتنان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكرها للسعودية على الخدمات التي قدّمتها للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج الماضي، كما شدّدت على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين لإنجاح موسم الحج هذا العام".

