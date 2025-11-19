إيران تفرج عن ناقلة النفط «تالارا» التي احتجزتها في مياه الخليج الفارسي

وأكدت شركة «كولومبيا لإدارة السفن» في بيان لـ«فرانس برس» أن ناقلتها «تالارا» «أُفرج عنها حوالى الساعة 4,42 بالتوقيت المحلي (1,12 ت غ) يوم 19 تشرين الثاني 2025 مع أفراد طاقمها المكوّن من 21 بحاراً، وهم جميعاً بأمان».

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني توقيف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، وأوضحت في بيانٍ، أنّ «وحدات الاستجابة السريعة التابعة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية قامت صباح أمس عند الساعة 7:30، وبناءً على أمر قضائي بتوقيف شحنة، بمراقبة تحركات ناقلة النفط Talara التي ترفع علم جزر مارشال، ثمّ قامت بتتبعها وتوقيفها بنجاح».

وأشار البيان إلى أنّ «الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهةً إلى سنغافورة، وقد تمّ توجيهها صباح اليوم إلى المرساة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات».

وأكدت البحرية أنّ العملية «نفذت وفق الواجبات القانونية للحفاظ على مصالح وموارد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأمر من السلطات القضائية»، مشيرةً إلى أنّ الإعلان الدقيق عن تفاصيل العملية «استلزم فحص الشحنة وتفتيش الناقلة ووثائقها، وقد أكّدت التحقيقات أنّ الناقلة كانت مخالفة لنقل البضائع غير المصرح بها».

كما أعلنت شركة «أمبري» للأمن البحري البريطانية، انحراف ناقلة نفط عن مسارها فجأة نحو المياه الإيرانية، وأشارت الشركة إلى أنّ «السفينة التي ترفع علم جزر مارشال كانت متجهة جنوباً عبر مضيق هرمز عندما اقتربت منها ثلاثة قوارب صغيرة»، لافتةً إلى أنّ «الناقلة لوحِظت وهي تنحرف فجأة عن مسارها... ومن المرجّح أن يكون هذا الحادث مُدبَّراً».

