خرازي: البرنامج الصاروخي الإیراني غیر قابل للتفاوض

في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن"، أوضح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، أنه يجب على واشنطن أن "تتخذ الخطوة الأولى لإثبات استعدادها للتعامل مع إيران وفق الشروط التي نحددها نحن"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يؤمن بالدبلوماسية، بل يفضّل اللجوء إلى القوة لتحقيق أهدافه".

البرنامج النووي الإيراني محلي ولا يمكن تدميره بالقوة

وأكد خرازي على أن البرنامج النووي الإيراني محلي بالكامل، موضحا أن هذا البرنامج متجذر في المهارات والمعرفة العلمية لمهندسي وعلماء ايران، ولا يمكن القضاء عليه بالضغط أو القوة. وأشار إلى أن إيران ملزمة باستمرار تخصيب اليورانيوم لتلبية احتياجاتها من الوقود النووي لمحطات الطاقة والأنشطة الطبية، معتبرا أن إيقاف التخصيب أمر غير قابل للنقاش، لكن درجة التخصيب يمكن أن تكون موضوعا للتفاوض.

كما لفت إلى أن ثمة آليات وضمانات يمكن أن تُتفق عليها في مفاوضات حقيقية، تضمن حق إيران في الاستمرار بالتخصيب مع طمأنة الآخرين بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا على أن فتوى قائد الثورة الإسلامية، التي تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية، ثابتة ولا يمكن تغييرها.

البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض

وعلى صعيد آخر، نفى خرازي إمكانية مناقشة البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، وأكد أنه غير قابل للتفاوض نهائيا، قائلا: "نحن مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة والآخرين حول الملف النووي فقط.

وأضاف: "لن نناقش مع أحد برنامجنا الصاروخي أو أي قضايا أمنية أخرى. وسنواصل تطوير قدراتنا الصاروخية بكل ما نستطيع، لأنها ضمانة أساسية لأمننا الوطني وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا".

وأكد أن البرنامج الصاروخي، إيراني بحت، موضحا :"قد نتعاون مع دول أخرى في بعض الجوانب التقنية أو الآليات، لكن تصنيع الوقود والصواريخ يتم داخليا وبكفاءات وطنية".

رسالته إلى الرئيس الامريكي؛ ابدأ بنهج إيجابي سنرد عليك بالمثل

وردا على سؤال حول رسالته إلى الرئيس الأمريكي، أجاب خرازي: "إذا بدأ ترامب بنهج إيجابي، فسنرد عليه بالمثل". داعيا الإدارة الأمريكية إلى "الامتناع عن أي استخدام للقوة ضد إيران، لأنها جربت هذا النهج من قبل، ويدركون اليوم أنه لم يعد مجديا".

الوضع الحالي للمنشآت النووية الإيرانية

وعند سؤاله عن حالة المنشآت النووية الإيرانية، مثل "نطنز" و"فوردوز"، بعد الهجمات الأخيرة، قال خرازي: "لقد تعرضت هذه المنشآت لهجمات، لكننا لم نُكمل بعد تقييم حجم الأضرار". وأضاف: "تتواصل الأنشطة النووية، خصوصا في المجالات الطبية".

التهديد العسكري

و في معرض رده على السؤال، إذا كان يخشى تصعيدا عسكريا جديدا بين إيران والولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي، قال: "كل شيء ممكن، لكننا مستعدون".

موقف إيران من مستقبل فلسطين

وفي ختام المقابلة، قال عن موقف إيران من إمكانية قيام دولة فلسطينية والاعتراف بما يسمى "دولة إسرائيل"، قال خرازي: "نحن لا نعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها مبنية على احتلال أراضي الآخرين، مؤكدا على أن الموقف النهائي من هذا الملف يعود للشعب الفلسطيني وحده.

endNewsMessage1