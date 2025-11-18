الرئيس بزشكيان: مواجهة الدعايات المناوئة من أهم واجبات سفرائنا

جاء ذلك خلال مراسم توديع سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجدد لدى أيرلندا والنرويج وأرمينيا، أقيمت اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان".

وأشار الرئيس "بزشكيان" إلى أهمية اعتماد دبلوماسية نشطة وذكية لتعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيد الدولي؛ مؤكدا على أن إيران تربطها مع الدول الثلاث (أيرلندا والنرويج وأرمينيا) إمكانات متبادلة واسعة ومتنوعة في المجالات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية، ومن الضروري أن يوظف سفراؤنا هذه الفرص لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن إنشاء بنية تحتية مستدامة للتعاون طويل الأمد في العلاقات الدولية أمر أساسي؛ منوها بتهيئة الظروف الملائمة للتعاون الاقتصادي، والاستثمار المشترك، وتطوير التجارة، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وكذلك التعرف على العقبات التي تعترض مسار توسيع العلاقات ومعالجتها؛ وذلك بروح المبادرة والتفاعل المستدامين مع الدول المضيفة.

كما اكد على دور الدبلوماسية العامة في تعزيز العلاقات مع الشعوب والدول الأخرى؛ لفت الى ان "تعزيز القواسم الثقافية المشتركة، وتطوير التبادل الشعبي، وتسهيل الاتصالات الأكاديمية والعلمية والسياحية، وعرض فرص إيران في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والتعدين، من شأنه أن يرفع مستوى التعاون بشكل ملموس".

وتابع الرئيس "بزشكيان"، أن من أهم مسؤوليات السفراء مواجهة الحملات الإعلامية السلبية والتضليلية التي تسعى بعض الجهات لترويجها ضد إيران.

وختم رئيس الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على دور السفراء الايرانيين "الثلاثة" في الدفع بأهداف وسياسات الجمهورية الإسلامية في الصعيد الخارجي؛ منوها بأن تواجدهم النشط وتواصلهم البناء ودبلوماسيتهم الدقيقة وتفاعلهم مع النخب والمسؤولين والقطاع الخاص والجامعات ووسائل الإعلام في الدول المضيفة، سيمهد الطريق لتوسيع العلاقات الستراتيجية مع الدول الثلاث.

