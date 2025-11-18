بزشكيان: استبدال الخلافات بالوحدة ضرورة ستراتيجية للدول الإسلامية

الرئيس بزشكيان ادلى بهذه التصريحات، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال المراسم الرسمية لتسلّم أوراق اعتماد خالد عبدالله بالهول، السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة في طهران.

وشدد رئيس الجمهورية على الدور المحوري الذي تضطلع به الدول الإسلامية في سياق إرساء الاستقرار الإقليمي، مبيّناً أن "الدول الإسلامية تستطيع – بل ينبغي لها عبر تعزيز التواصل الأخوي والتنسيق والتكامل فيما بينها - أن تكون منطلقا للسلام والطمأنينة والازدهار الاقتصادي والأمن المستدام في المنطقة".

وأضاف، أن "المسلمين وفق النص الصريح للقرآن الكريم وسنة النبي الأكرم (ص)، إخوة في الدين، وهذه الأخوّة يجب أن تتجلى في الواقع العملي؛ فالأُمم الإسلامية ينبغي أن تكون سنداً وعوناً لبعضها بعضاً".

وأشار بزشكيان إلى، أن "كثيراً من التحديات والمشكلات القائمة في العالم الإسلامي يمكن حلّها من خلال الحوار والتفاهم والالتزام بالأوامر الإلهية وتوصيات النبي الكريم"؛ مؤكداً بأن "المطلوب من الحكومات الإسلامية أن توفر لشعوبها مقوّمات الازدهار الاقتصادي والتقدم العلمي والتنمية الاجتماعية".

وختم بزشكيان تصريحاته خلال اللقاء هذا؛ واصفا "الحوار الصادق والتواصل الشامل بين دول العالم الإسلامي، السبيل الى تحقيق هذه الغاية السامية"، قائلاً : نأمل أن تسهموا كسفير جديد لدولة الإمارات في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يعزّز التعاون الأخوي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

من جهته، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس بزشكيان تحيات "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً اهتمام القيادة الإماراتية البالغ بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واشار بالهول خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان، الى أن رئيس الامارات عبّر عن سعادته بالأجواء الودية التي سادت لقاءه بالرئيس الايراني على هامش قمة مجموعة الـ بريكس، واكد على رغبته الجادة في توسيع التعاون بين البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف السفير الإماراتي، ان المفاهيم والمبادئ التي طرحها فخامة الرئيس الايراني لتعزيز العلاقات بين دول المنطقة، تنسجم تماماً مع توجهات دولة الإمارات؛ مشيراً إلى تتطلعات بلاده في تطبيق التعاليم الإلهية وتوصيات النبي الأعظم (ص) من اجل توثيق روابط الأخوة بين الدول الإسلامية.

ختاما اكد بالهول على، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها مع إيران في جميع المجالات، ولا سيما في الميادين الاقتصادية، بما يحقق رضا القيادتين ويضمن شراكة طويلة الأمد تعود بالنفع المتبادل على الشعبين الصديقين الاماراتي والايراني.

