إيران والأردن تتباحثان استعداداتهما لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن المكالمة شهدت تبادلاً للرؤى حول مشروع القرار الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة أهمية الحوار والتشاور بين الجانبين في هذا السياق.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية بين 19 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط متابعة دولية دقيقة لتطورات الملف النووي الإيراني.

كما ناقش عراقجي والصفدي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في فلسطين وغزة. وعبّر الطرفان عن قلقهما إزاء العنف المستمر، مؤكدين على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

